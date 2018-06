Kehrt Jimmy Hoffer nach Österreich zurück?

Der Aufsteiger TSV Hartberg, der nach Verstärkungen fürs „Oberhaus“ sucht, wird mit vielen Namen in Verbindung gebracht. Lieferings steirischer Mittelfeldspieler Dominik Sturmberger (19) ist im Gespräch - und (für viele schwer zu glauben) Erwin Hoffer. Der 28-fache Ex-Nationalstürmer (31), der ein Haus in Graz hat, will angeblich heim aus Belgien, wo er bei Zweitligist Beerschot gespielt hat.