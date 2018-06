Hattrick-Kane und England überrollen Panama

England hat am Samstag bei der Fußball-WM mit einem Kantersieg das Achtelfinal-Ticket gelöst. Die „Three Lions“ schossen Panama mit 6:1 (5:0) aus dem Stadion in Nischni Nowgorod und halten damit in Gruppe G ebenso wie die ebenfalls aufgestiegenen Belgier bei sechs Punkten aus zwei Partien. Am Donnerstag steigt das direkte Duell beider Teams, die auch jeweils ein Torverhältnis von 8:2 aufweisen, um den Pool-Sieg. Bei einem Unentschieden würde die Fair-Play-Wertung entscheiden. Panama und Tunesien sind ausgeschieden.