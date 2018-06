Jubel-Provokation? „Sieg für Schweiz und Kosovo“

„Ein Sieg für die Schweiz, Albanien und den Kosovo“

Praktisch die ganze erste Halbzeit lang war Xhaka von serbischen Fans ausgepfiffen worden. Als er in Minute 52 den Ausgleich zum 1:1 für die Schweiz erzielte, war die Genugtuung groß. So groß, dass er beim Torjubel seine Hände zum Doppeladler formte - eine eindeutige pro-albanische Geste. Und eine Provokation gegenüber den serbischen Fans? Nein, kanzelte Xhaka nach Schlusspfiff ab. Wenngleich sein Statement durchaus Interpretationsspielraum bot: „Es ist ein Sieg für die Familie, die Schweiz, Albanien, den Kosovo. Die Geste beim war für die Leute, die mich immer unterstützt haben, sie war nicht gegen den Gegner gerichtet." Also doch.