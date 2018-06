Paul Sieber im Halbfinale, Bruder Bernhard nicht

Am Samstag im Rennen der Top-Zwölf um einen Platz im Sechser-Finale ist auch Paul Sieber vertreten, der sich als Vorlaufzweiter einreihte und direkt weiterkam. Den Modus als Einzelzeitfahren fand er als erstes Rennen nicht schlecht. Man könne sich auf sich selbst konzentrieren, merkte der Wiener an, der bei Seitenwind und böigen Verhältnissen ein gutes Rennen ablieferte. Paul Sieber rudert seit dieser Saison im Leichten Einer, weil in der verbandsinternen Ausscheidung sein Bruder Bernhard und Julian Schöberl vorerst den Sprung in den olympischen LG-Doppelzweier geschafft haben. In Ottensheim scheiterten Schöberl/B. Sieber jedoch am Vorhaben, das Halbfinale oder noch Besseres zu erreichen.