Neuer Look: Ronaldo lüftet Geheimnis um Ziegenbart

„Es hat mir Glück gebracht. Ich habe gegen Spanien getroffen und jetzt erneut, also bleibt der Bart„, so Ronaldo, der gegen Marokko erneut einen neuen Rekord aufstellte. Der 33-Jährige erzielte am Mittwoch in Moskau sein 85. Länderspieltor und ist damit im Nationaltrikot alleiniger europäischer Rekordhalter.