Grabräuber gegen fiese Mumien in „Strange Brigade“

In „Strange Brigade“, dem neuen Spiel von Rebellion („Sniper Elite 4“), können sich Freunde kooperativer Multiplayer-Abenteuer als Schatzjäger austoben. In dem Spiel erforschen sie altertümliche Ruinen voll fieser Fallen, suchen nach verlorenen Schätzen - und legen sich mit Monstern wie Mumien an. Rätsel lockern die Koop-Ballerei auf. Im Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler, wie man sich ihr neues Multiplayer-Abenteuer vorstellen kann. „Strange Brigade“ kommt bereits am 28. August für PC, PS4 und Xbox One.