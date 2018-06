Panasonic HC304: Diese Anlage kann man aufhängen

CDs finden vertikal im an der Front mittig eingebauten Laufwerk mit motorisiertem Türchen Platz. Bluetooth ist eingebaut, WLAN gibt’s im großen Bruder HC2040. Wer sich die 100 Euro Aufpreis sparen will, schließt via AUX einen Chromecast Audio an, ein USB-Port zur Stromversorgung ist vorhanden. Die HC304 lässt sich über AUX aus dem Standby wecken, was ein nettes Extra bei Multi-Room-Projekten mit Chromecast-Sticks ist.