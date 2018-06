„Champions League spielen wäre schon leiwand!“

sportkrone.at: Was sind die Ziele für nächste Saison? Persönlich und mit dem Verein?

Sebastian: Ich will mit der Mannschaft ins obere Playoff kommen und schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. Ich glaube da ist einiges möglich. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, da will ich mir einen Fixplatz in der Mannschaft erarbeiten. Das Wichtigste ist für mich, dass wir gut spielen, das Obere Playoff erreichen und vielleicht im Cup ins Final-Four kommen.

Lukas: Ich will in Zukunft einmal Verantwortung übernehmen. Es ist für mich wichtig, dass ich mir in der Mannschaft einmal eine Führungsrolle erarbeite. Daran arbeite ich und wir wollen natürlich wieder so erfolgreich sein, wie dieses Jahr.