Was man über PS5 und neue Xbox zu wissen glaubt

So hat Spencer auf der E3 in einem Interview durchblicken lassen, dass er sich eine höhere Bildrate in grafisch aufwändigen Games wünscht. Er ortet überdies ein Missverhältnis zwischen der aktuell verfügbaren Leistung bei Grafik- und Hauptprozessoren. Damit dürfte er auf die schwache CPU-Leistung der in der aktuellen Xbox genutzten „Jaguar“-Chips anspielen. Gut möglich, dass auch Microsoft bei der nächsten Xbox deshalb auf einen „Zen“-Chip setzen wird.