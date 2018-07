Tschechien: Schuhe, Schnaps und Solebäder

Es ist die Zeit der Zwetschkenblüte in Zlin. Wie mit einem Pinsel mit Deckweiß gemalt, übersäen Wattebäusche aus Knospen die grünen Wiesen Ostmährens. Eifrig zwitschern Vögel um die Wette. Auch in der Stadt herrscht Betriebsamkeit. Bis heute, so scheint es, atmet man an den Ausläufern der Weißen Karpaten den Unternehmergeist des längst verstorbenen Unternehmers Tomáš Bata. 1894 hatte er hier eine Schuhfabrik gegründet - und die Geschichte der Region damit nachhaltig geprägt.