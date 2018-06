Aktion scharf gegen Krankenstand-Sünder

Wer sich vor der Arbeit drücken will und ungerechtfertigt einen Krankenstand in Anspruch nimmt, muss sich künftig mehr in Acht nehmen: Denn im Zuge der Arbeitszeitflexibilisierung wird auch das Blaumachen erschwert. Im entsprechenden Initiativantrag von ÖVP und FPÖ ist nämlich eine Änderung des ASVG zum elektronischen Aufspüren von Versicherungsmissbrauch durch Dienstnehmer enthalten. Bisher wurden nur die Dienstgeber überprüft.