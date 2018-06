So finden Sie den richtigen Makler

Sie suchen eine Wohnung?

So genannte „Suchmakler“ werden in Österreich eher selten in Anspruch genommen. Die meisten Leute suchen lieber selbst - auch weil sie denken, dass sie das billiger kommt. Stimmt nicht: Die gesetzlich vorgeschriebene Provision ist so oder so zu entrichten.



Dennoch spricht einiges dafür, wenn sich Privatpersonen eigenmächtig auf die Suche begeben. Man weiß schließlich selbst am besten, was man will. Ein Suchmakler kann auch kaum das gesamte Marktspektrum abdecken, weil sich z.B. so manch konkurrierender Makler weigern wird, die Anfrage eines Kollegen anzunehmen. Wenn Sie - zusätzlich - einen Suchmakler beauftragen, schränken Sie das Wunschprofil für die Wohnung möglichst genau ein, sonst wird Ihre Mailbox vor Angeboten bald überquellen.