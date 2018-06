Neuer Skateboard-Simulator „Session“ angekündigt

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles einen neuen Skateboard-Simulator für Xbox One und PC angekündigt. „Session“ sei von der „goldenen Ära des Skateboardens der frühen Neunziger- und 2000er-Jahre“ inspiriert, heißt es in Microsofts Ankündigung. Im Trailer erhalten Fans des kreativen Sports einen ersten Vorgeschmack auf das Ende des Jahres in die Early-Access-Betaphase startenden Simulators der kanadischen crea-ture Studios.