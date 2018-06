Bandenkriminalität: Mehr Tote durch soziale Medien

Die Nutzung sozialer Medien durch Gang-Mitglieder facht einer Untersuchung zufolge die Banden-Kriminalität in der für ihre hohe Mordrate berüchtigten Metropole Chicago an. Eine Studie fand heraus, dass viele der rund 100.000 Gang-Mitglieder in der Stadt über das Internet Prahlereien oder Drohungen austauschen - was immer wieder zu Gewalt in der Realität führt.