Drama um Miller-Tochter: Ski-Asse tief erschüttert

„Ich sende all meine Liebe der Familie Miller in dieser schwierigen Zeit“, schreibt Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin. Auch die bereits zurückgetretene Julia Mancuso meldete sich nach den schrecklichen Ereignissen zu Wort. „Gedanken und Gebete an die Familie Miller. Tragische Nachrichten, die du nie hören willst.“