So helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge

Haben Sie manchmal das Gefühl, in Ihrem Kopf schwebt eine alles vernebelnde Wolke? Beschleicht Sie oft das Gefühl, etwas genau zu wissen, doch es will Ihnen partout nicht einfallen? Liegt Ihnen etwas „auf der Zunge“, doch Sie erhalten keinen Zugriff darauf? Ein Problem, mit dem sie nicht allein sind! Das Gehirn ist wie ein Muskel. Wird es nicht trainiert, baut es ab, wird schwächer. Doch es ist möglich, sein geistiges Potenzial zu erhalten - und natürlich zu verbessern.



In unserem schnelllebigen, digitalen Zeitalter erledigen elektronische Geräte immer mehr Aufgaben für uns. Reisedaten, Termine und Geburtstage müssen wir nicht mehr im Kopf haben, die entsprechenden Apps werden uns schon an alles erinnern. Die Telefonnummer des Partners, die Adresse des Onkels im Ausland? Scheint alles per Knopfdruck auf. Doch was, wenn wir unser Handy verlegen oder die Daten gelöscht werden? Sinnvoller ist es, sich wichtige Fakten, Namen, Zahlen, Geburtstage, Telefonnummern etc. ein für alle Mal zu merken.