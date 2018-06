Über 100.000 Zuschauer bei Zürcher Formel-E-Rennen

Nach 64 Jahren gab es wieder einmal ein Rundstrecken-Rennen in der Schweiz, entsprechend groß war die Begeisterung beim Grand Prix in der Innenstadt von Zürich. Im Engequartier, unweit der Zürichsee, sausten die Boliden mit einer Geschwindigkeit von 220-230 Kilometern pro Stunde am Publikum vorbei. Und das umweltschonend. Denn nicht vergessen: In der Formel-E fahren die Elektrowägen, oder, wie eine Zuschauerin sagte, „die Raketen der Straße“.