Vorarlberg: Staudinger übernimmt SPÖ-Parteivorsitz

Mit Staudinger „glaube ich, haben wir eine sehr gute Wahl getroffen“, freute sich die 61-jährige Noch-Parteichefin bei einer Pressekonferenz in Bregenz. Grundsätzlich hätte man eine Frau als Nachfolgerin vorgezogen, gab Sprickler-Falschlunger unumwunden zu. Das habe sich in den Diskussionen mit Funktionären aber nicht ergeben. „An der Kompetenz und an dem bis in die Wolle Rotgefärbtem von Martin Staudinger kommt man nicht vorbei und will es auch nicht“, streute die Sozialdemokratin Staudinger Rosen.