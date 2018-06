Endlich Fortschritt: PCs werden wieder spannend

AMD verblüfft mit 32-Kern-CPU für Workstations

Doch auch am anderen Ende der Leistungsskala tut sich einiges. AMD hat auf der Computex einen neuen Workstation-Prozessor der Threadripper-Serie vorgestellt, der satte 32 Rechenkerne und 64 Threads bereitstellen soll. Er richtet sich zwar an Workstation-User und nicht unbedingt an Normalverbraucher, er stellt aber für ambitioniertere Anwender dennoch einen großen Schritt nach vorn dar.