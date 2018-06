18 Festnahmen bei „Aktion scharf“ in Wien

Ziel ist „ein friedliches Miteinander“

Information und Prävention stünden im Vordergrund der Schwerpunktaktion, die in der Vergangenheit bereits mehrmals stattgefunden hat, betonte die Polizei: „Es geht um ein friedliches Miteinander auf der Donauinsel und in anderen Erholungsgebieten wie zum Beispiel der Lobau, insbesondere während der Badesaison. Dabei werden die Besucher aktiv über erlaubtes beziehungsweise unerlaubtes Verhalten - zum Beispiel in Bezug auf das Grillen - oder den richtigen Umgang mit Hunden informiert.“