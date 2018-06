Russland: Beispiellose WM-Sicherheitsmaßnahmen!

Die WM findet erstmals in Russland statt, das Turnier dauert vom 14. Juni bis 15. Juli. Für diese Zeit haben die russischen Behörden die Sicherheitsbestimmungen drastisch verschärft. Reisen innerhalb des Landes werden beschränkt und in den elf Städten, in denen WM-Spiele ausgetragen werden, wird das Demonstrationsrecht eingeschränkt.