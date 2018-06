Schock für drei Steirerinnen: Auto fing Feuer

„Erst vor zwei Wochen habe ich bei meinem 18 Jahre alten Renault Megan das Pickerl machen lassen“, ärgerte sich die Obersteirerin, „und jetzt so etwas.“ Die Frau besuchte am Dienstag Bekannte im zehn Kilometer entfernten Gasen. Im Auto, das sie 2013 gebraucht gekauft hatte, befanden sich ihre eineinhalb Jahre alte Tochter und eine Freundin. Auf der Rückfahrt kam es am späten Nachmittag etwa fünf Fahrminuten vor Breitenau zum Unglück.