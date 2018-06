Typisch für Asthma ist, dass die Symptome anfallsartig auftreten. Es gibt oft lange beschwerdefreie Phasen, in denen kaum oder keine Krankheitszeichen feststellbar sind. Trotzdem bleibt ständig die Entzündung der Atemwege bestehen und muss kontinuierlich behandelt werden, um damit die auftretenden Asthmaanfälle zu reduzieren sowie weitere Schäden zu verhindern. So unauffällig die Erkrankung in den beschwerdefreien Phasen ist, so massiv können die Symptome jedoch während eines Anfalls sein.