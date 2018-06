Asus zeigt Laptop der Zukunft mit Touchscreen-Pad

Beim IT-Portal „The Verge“, wo man das Gerät bereits kurz antesten konnte, ist man äußerst angetan vom Touchscreen-Touchpad. Es dient als App-Starter, Rechner, Kalender, Ziffernblock, Erweiterung des Hauptbildschirms oder zum Abspielen von YouTube-Videos, während am großen Display etwas ganz Anderes angezeigt wird. Dabei fühle sich das Handling im Gegensatz zur Touch-Bar, die Apple in seinen teureren Macbook-Modellen verbaut, natürlich und intuitiv an.