Online- Überwachung größer als angekündigt

"Jedes Senden, Übermitteln und Empfangen von Nachrichten und Informationen über eine internetbasierte App, die Chat- Funktionen erfüllt und dabei eine end- to- end- bzw. Transportverschlüsselung verwendet (z. B. WhatsApp, Telegram), ist daher ebenso von der Bestimmung umfasst wie das Übermitteln eines Datenpakets an einen Cloud- Server", heißt es dazu im Gesetzestext.

Damit, berichtet FM4 , seien auch die regelmäßigen Abgleiche des lokalen Datenspeichers (beispielsweise eines Adressbuches) mit dem externen Back- up eines Nutzers in der "Cloud" von der Überwachung betroffen sowie E- Mail- Entwürfe in einem Webmail- Programm. Weil jedes Datenpaket als "Internetkommunikation" bewertet werde, fielen aber auch "Messwerte, sowie Regelungs- , Steuerungs- und Alarmimpulse" intelligenter Steuerungstechnologien - Stichwort "Smart Home" - darunter, ohne dass es dafür eine richterliche Genehmigung für eine Hausdurchsuchung brauche.

Darüber hinaus sieht der neue Paragraf 135a (3) vor , dass auch in Wohnungen eingebrochen werden darf, um die zur Überwachung nötige Trojaner- Schadsoftware auf einem Gerät zu installieren. Ein Wohnungseinbruch, um in "durch das Hausrecht geschützte Räume einzudringen, Behältnisse zu durchsuchen und (...) Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden" ist demnach - eine richterliche Genehmigung vorausgesetzt - nicht nur ein legitimes Mittel, um einen Trojaner zu installieren, sondern angeblich auch "weit weniger eingriffsintensiv" als eine Hausdurchsuchung, argumentiert der Gesetzestext.