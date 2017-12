Wegen Griezmann: Atletico-Beschwerde gegen Barca

Im Kontrakt ist für den Fall eines Transfers eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro enthalten. Die FIFA bestätigte den Erhalt der Beschwerde, gab aber keinen Kommentar ab. Auch Barca äußerte sich zu der Sache nicht.

Medien hatten zuletzt nicht nur über das Interesse von Barca an Griezmann berichtet, sondern auch darüber, dass es bereits Treffen zwischen Barcelona-Verantwortlichen und der Familie von Griezmann gegeben haben soll.

Pikant ist die Sache auch deshalb, da die beiden Teams in der Primera Division um den Titel kämpfen. Barca führt die Tabelle nach 16 Runden mit 42 Punkten an, Atletico ist sechs Zähler dahinter erster Verfolger. Nur die beiden Teams sind in der Liga noch ungeschlagen.