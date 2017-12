Israel will jetzt Todesstrafe für Terroristen

Die israelische Regierung will die Todesstrafe für Terroristen einführen. "Das Gesetz sollte sehr einfach und sehr klar sein: Ein Terrorist, der unschuldige Zivilisten tötet, soll zum Tode verurteilt werden", hieß es in einer entsprechenden Gesetzesinitiative, auf die sich die Chefs der sechs Regierungsparteien bei Beratungen am Sonntag geeinigt haben. Letztmalig wurde die Todesstrafe 1962 in Israel vollstreckt, als der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann gehängt wurde.