Reitshammer 6. über 100 m Lagen, Koschischek 16.!

Österreichs Schwimmer haben bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Kopenhagen mit zwei sechsten Finalplätzen und einem achten Endlaufrang bilanziert. Den zweiten sechsten Platz erreichte am Sonntag zum Abschluss Bernhard Reitshammer über 100 m Lagen. Davor war auch Lena Kreundl über diese Distanz Sechste geworden, den achten Rang hatte am Samstag Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken geschafft.