Brasilianer Kaka gibt mit 35 Rücktritt bekannt!

Der frühere brasilianische Fußball-Weltmeister Kaka hat am Sonntag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 35-Jährige, der die längste Zeit seiner Karriere beim AC Milan und bei Real Madrid aktiv gewesen war, kündigte seinen Abschied in einem Interview mit der brasilianischen Zeitung "O Globo" an. Der Offensivakteur spielte zuletzt für Orlando City in der amerikanischen Major League Soccer (MLS).