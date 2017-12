1:0! Austria versaut Foda den Abschied von Sturm

In der ersten Hälfte hatte noch viel auf eine Nullnummer hingedeutet. Die Austria präsentierte sich eine Spur initiativer, kam aber ebenso wenig wie Sturm zu zwingenden Chancen. Am gefährlichsten wurde es im Grazer Strafraum noch in der 37. Minute, als Kevin Friesenbichler nach Flanke von Thomas Salamon am Abschluss gehindert wurde. Auf der Gegenseite landeten ein Kopfball von Alar (22.) und ein Weitschuss von Stefan Hierländer (45.+1) in den Händen von Austria-Goalie Patrick Pentz. Zumindest einen negativen Höhepunkt gab es vor dem Seitenwechsel. In der 28. Minute trat Friesenbichler mit den Stollen in Kniehöhe gegen das Standbein von Thorsten Röcher, der wenig später ausgetauscht werden musste. Schiedsrichter Manuel Schüttengruber sah das brutale Foul aus nächster Nähe, zeigte Friesenbichler aber nicht einmal die Gelbe Karte.