Manchester United siegt bei West Bromwich mit 2:1

Englands Rekordmeister Manchester United liegt in der Premier League auch nach der 18. Runde elf Punkte hinter dem in der Tabelle führenden Rivalen City! Das zweitplatzierte Team von Trainer Jose Mourinho feierte am Sonntag ohne den gesperrten Franzosen Paul Pogba beim Vorletzten West Bromwich Albion einen 2:1-Pflichtsieg, den Romelu Lukaku (27.) und Jesse Lingard (35.) fixierten. Für den Nachzügler war der Anschlusstreffer von Gareth Barry (77.) zu wenig. City hatte bereits am Samstag gegen Tottenham klar 4:1 gewonnen.