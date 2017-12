Hölzl in Hinterzarten Weltcup-Siebente, Lundby top

Skispringerin Chiara Hölzl hat am Sonntag in Hinterzarten mit Rang sieben ihr bestes Weltcup-Saisonergebnis geschafft. Der Sieg im vierten Saisonbewerb ging in überlegener Manier an die Norwegerin Maren Lundby, die sich vor der Deutschen Katharina Althaus und der früheren Seriengewinnerin Sara Takanashi aus Japan durchsetzte.