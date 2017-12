Österreichs Bob-Vierer bei Heim-EM auf Rang 8!

Lokalmatador Benjamin Maier ist am Sonntag in Innsbruck-Igls deutlich an einer EM-Medaille im Viererbob vorbeigefahren. Der 23-jährige Tiroler belegte im Weltcup-Bewerb mit Kilian Walch, Markus Sammer und Danut Moldovan Rang neun. In der EM-Wertung wurde das Quartett Achter. Der Titel ging wie das Weltcup-Rennen an den Deutschen Johannes Lochner.