Zukunft der Spitäler sorgt für Aufregung

Ein Posting auf Facebook sorgt für Unsicherheit in Bad Radkersburg: Demnach habe KAGes-Chef Karlheinz Tscheliessnigg bei der Weihnachtsfeier von einer Schließung des Spitals, das seit heuer in einem Verbund mit Wagna ist, nach 2025 gesprochen; wir berichteten. Die KAGes dementierte heftig, am Montag bekräftigten auch Vertreter von SP, VP und FP, dass in allen bisherigen Gesprächen davon nie die Rede gewesen sei.

"Im Gegenteil, es gibt viele Signale, dass der Standort weiterentwickelt wird", sagt VP-Landtagsabgeordneter Anton Gangl. Gefragt ist eine klare Schwerpunktsetzung für das Spital, denkbar ist etwa ein Ausbau des Bereichs Orthopädie. Vertrauliche Gespräche mit der KAGes und anderen medizinischen Partnern laufen.

Die Betriebsräte Paul Fischer und Josef Ruckenstuhl sehen ebenfalls keine akute Bedrohung für das LKH. Im kommenden Jahr könnte sogar eine rheumatologische Ambulanz als zusätzliches Angebot kommen.

Der Auftritt am Montag diente auch als Signal nach Graz: Die Region steht geschlossen hinter dem Spital! Eine Teilprivatisierung oder die Umwandlung in ein Gesundheitszentrum werde nicht akzeptiert, betonte FP-Nationalratsmandatar Walter Rauch. Und SP-Bundesrat Martin Weber kündigte "geballten Widerstand" an, sollte das LKH doch einmal in Frage gestellt werden.

"Es wäre eine Katastrophe"

Kampfbereit ist auch Mario Angerer, Bürgermeister im obersteirischen Kalwang. Der UKH-Standort könnte ja nach Bruck verlegt werden. Angerer: "Für uns wäre das eine Katastrophe. Sollte auch Rottenmann wegfallen und das Leitspital in Stainach kommen, würde es auf einer Länge von 100 Kilometern keine Unfallchirurgie geben."

Jakob Traby, Kronen Zeitung