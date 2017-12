Tesla im Kaufrausch: Akkus werden weltweit knapp

Ein einziger Elektrowagen wie das Tesla Model S benötigt so viele Akkus wie 200 E-Bikes, rechnet das Wirtschaftsnachrichtenportal vor. Bedenkt man, dass Tesla jedes Jahr Tausende solcher Fahrzeuge herstellt, hat man einen ungefähren Eindruck vom enormen Akkubedarf des US-Unternehmens.

Produktion in der "Gigafactory" läuft noch schleppend

Prinzipiell will Tesla diesen Bedarf selbst decken und hat zu diesem Zweck eigens eine riesige Akkufabrik in die Wüste von Nevada gebaut: die "Gigafactory". Allerdings läuft das Akku-Werk noch lange nicht so rund, wie sich Tesla-Chef Elon Musk das wünschen würde.