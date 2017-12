Austria-Miserie: Das K.o. liegt Fink im Magen

Niederlage (0:3 bei Sturm), Niederlage (0:1 gegen Rapid), Unentschieden (2:2 beim LASK), Niederlage (1:3 gegen Mattersburg), Niederlage (2:3 Admira), Sieg (2:1 in Wolfsberg), Niederlage (0:1 in St. Pölten), Unentschieden (1:1 gegen Salzburg), Niederlage (0:1 in Altach) - die Bilanz der Austria in den letzten neun Bundesligaspielen! Nur mickrige fünf von möglichen 27 Punkten zu holen, ist mies, matt, miserabel, schlicht und einfach einer Wiener Austria unwürdig!

"Das hätte ich nie und nimmer geglaubt"

Und die Talfahrt zeigt sich auch in der Tabelle: Durch die Niederlage in Vorarlberg Absturz auf Platz sieben! "Jetzt sind wir da, wo wir waren, als ich angefangen habe. Das hätte ich nie und nimmer geglaubt", meinte ein sichtlich zerknirschter Austria-Trainer Thorsten Fink.