Ludwig: "Volksbegehren gegen den Miet-Wucher"

Der Inhalt: Für eine generelle Deckelung der Mieten ist er nicht. "Aber bei den Zuschlägen gibt es Spielraum", so Ludwig. Wobei er differenziert. Zwischen Zuschlägen, die ein Vermieter einhebt, weil er an der Bausubstanz gearbeitet oder etwa einen Balkon errichtet hat. Und an Lagezuschlägen oder Aufzahlungen, die ein Immobilienbesitzer einstreift, obwohl die Stadt es war, die eine U-Bahn-Station im Grätzel errichtet hat.