Hirscher: Nur Stenmark-Serie ist außer Reichweite

Auf der steilen "Face de Bellevarde" hat Marcel Hischer das Siegen gelernt. Hier feierte der Salzburger 2009 seinen ersten Weltcup-Triumph (RTL), ließ 2010 den ersten im Slalom folgen. "Daher ist es immer extrem cool, zurückzukehren", meinte der Annaberger. Es war auf jeden Fall der Auftakt zu einer großen Karriere, in der die letzten Kapitel noch nicht geschrieben sind.

Nächster Rekord

Um eines reicher ist sein "Buch der Rekorde" seit vergangenen Sonntag, als Hirscher nur 108 Tage nach seinem Knöchelbruch seinen 46. Weltcuperfolg feierte - und damit den fünften im RTL inklusive WM in St. Moritz in Serie. Heute jagt Hirscher, der nach der abgesagten Hangbefahrung erst gestern am späten Nachmittag im tief verschneiten WM-Ort von 2009 eintraf, den sechsten Sieg in dieser Disziplin in Folge.Bestmarke bei 14 SiegenWie bei den Gesamt-Weltcupsiegen (86) ist auch bei der RTL-Serie nur noch der "außerirdische" Ingemar Stenmark außer Reichweite: Der feierte einst 14 RTL-Erfolge im Weltcup en suite, gewann den letzten 1977/78, alle zehn 1978/79 und die ersten drei 1979/80. Aber auch der Hirscher-Lauf kann sich sehen lassen: 2017 musste der 28-Jährige im RTL nur eine "Niederlage" einstecken, verlor in Adelboden um vier Hundertstel gegen Alexis Pinturault. Vor einem Jahr sah die Lage anders aus, da dominierten die Franzosen, vor allem Pinturault. Was war für Hirscher der ausschlaggebende Grund zur Wende? "Sicher das Setup", sagte Hirscher.

Schönes Kompliment

Der aber trotzdem warnt: Die Karten wurden mit der Materialumstellung in dieser Saison neu gemischt. "In Beaver Creek hat es super funktioniert, das heißt für hier noch gar nichts." Aber seinen "Wunderski" vom zweiten Durchgang in den USA hat er auf jeden Fall wieder im Reise-Gepäck.Pinturault: Kein WunderFür Pinturault ist es kein Wunder, dass Hirscher trotz Verletzung und Materialumstellung im RTL schon wieder zum Siegfahrer wurde. "Champions auf diesem Niveau brauchen nicht mehr als einen Monat, um wieder an die Spitze zu kommen. Er ist wieder der Top-Favorit auf die große Kugel", sagte der Franzose. "Ein schönes Kompliment. Aber im Slalom bin ich sicher noch nicht so weit", meinte Hirscher.

Herbert Struber, Kronen Zeitung