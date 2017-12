VORBEI! FK Austria verpasst gegen AEK den Aufstieg

Ansonsten stand die Abwehr der Griechen, die kaum etwas für die Offensive taten, sicher. Damit muss die Austria weiter seit 18. August 2016 auf einen EC-Heimsieg warten. Damals feierten die Violetten im Europa-League-Play-off einen 2:1-Erfolg gegen Rosenborg Trondheim. In der folgenden Gruppenphase gab es ein Remis gegen Viktoria Pilsen bei zwei Niederlagen gegen AS Roma und Astra Giurgiu. Heuer startete die Austria zu Hause mit einem 0:0 in der Qualifikation gegen Limassol, das 0:1 in St. Pölten gegen Osijek reichte für den Aufstieg in den Hauptbewerb. In diesem folgten dann ein 1:5 gegen Milan, ein 1:3 gegen Rijeka und eben das 0:0 am Donnerstagabend. Auswärts holte die Austria mit dem 2:2 in Athen und dem 4:1 in Rijeka vier Zähler. Nur in Mailand hatte es vor zwei Wochen erneut ein 1:5-Debakel gesetzt.

Das Ergebnis:

FK Austria Wien - AEK Athen 0:0

Wien, Ernst-Happel-Stadion, 23.133, SR Craig Pawson/ENG

Gelbe Karten: Alhassan bzw. Vranjes, Tschyhrynskyj, Bakakis

Austria: Pentz - Blauensteiner, Kadiri, Serbest, Salamon (88. Sarkaria) - Holzhauser - Tajouri (72. Venuto), Prokop, Alhassan, Pires - Friesenbichler (77. Monschein)

AEK: Tsintotas - Galo, Vranjes, Tschyhrynskyj, Bakakis - Christodoulopoulos (64. Bakasetas), Simoes, Galanopoulos, Lopes - Araujo (74. Klonaridis), Livaja (90. Kone)

