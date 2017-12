Bozovic mit Sporting in Champions League out

Portugals Handball-Meister Sporting Lissabon hat am Samstag seine Champions-League-Saison mit einem Sieg beendet. Janko Bozovic und Co. gewannen das Heimspiel gegen HC Metalurg Skopje aus Mazedonien 31:27 und belegten in der Gruppe D den vierten Platz. Der Österreicher steuerte zum vierten Sieg im zehnten Spiel einen Treffer bei.