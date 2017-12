„Wie geil!“ Hütter mit Sensationssieg bei Comeback

Hütter verwies in ihrem ersten Rennen nach ihrem am 4. Jänner in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss Tina Weirather um neun Hundertstel-Sekunden auf Platz zwei. Die zweite große Sensation des Tages lieferte Mikaela Shiffrin. Die eigentlich auf Technik-Bewerbe spezialisierte US-Dame landete drei Zehntel-Sekunden Rückstand auf Hütter auf Platz drei. "Das ist unglaublich. Ich habe immer davon geträumt, in jeder Disziplin um den Sieg mitfahren zu können", strahlte Shiffrin.

Für Hütter war es der zweite Weltcupsieg nach dem Super-G im März 2016 in Lenzerheide. Nach 40 Läuferinnen war Christine Scheyer als Zwölfte zweitbeste Österreicherin. Anna Veith hatte bei ihrem Comeback 2,11 Sekunden Rückstand.

Schreck um Lindsey

Kurz vor dem Ziel zu Sturz kam die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die bei der letzten Zwischenzeit noch in Führung gelegen war. Sie durchschlug zwei Zäune und fuhr aber auf eigenen Skiern ins Ziel.

Rot-weiß-roter Jubeltag

Weil Vincent Kriechmayr den Super-G in Lake Louise für sich entschied, gab es nach fast zwei Jahren damit wieder einmal österreichische Siege von Damen und Herren an einem Tag. Zuletzt war dies am 20. Dezember 2015 der Fall. Da hatte Marcel Hirscher den Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia für sich entschieden und seinen 35. Weltcup-Sieg gefeiert. In der Folge hatte Eva-Maria Brem beim Riesentorlauf in Courchevel den Sieg (ihren zweiten im Weltcup) geholt.

Das Ergebnis:

1. Cornelia Hütter (AUT) 1:48,53

2. Tina Weirather (LIE) 1:48,62 +0,09

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48,83 +0,30

4. Elena Fanchini (ITA) 1:49,17 +0,64

5. Jacqueline Wiles (USA) 1:49,28 +0,75

6. Sofia Goggia (ITA) 1:49,29 +0,76

7. Viktoria Rebensburg (GER) 1:49,42 +0,89

8. Michelle Gisin (SUI) 1:49,50 +0,97

9. Lara Gut (SUI) 1:49,60 +1,07

10. Breezy Johnson (USA) 1:49,76 +1,23

11. Stacey Cook (USA) 1:49,86 +1,33

12. Christine Scheyer (AUT) 1:49,91 +1,38

13. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:50,06 +1,53

. Ester Ledecka (CZE) 1:50,06 +1,53

15. Stephanie Venier (AUT) 1:50,19 +1,66

Weiter:

21. Anna Veith (AUT) 1:50,64 +2,11