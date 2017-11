0:4! ÖFB-Frauen gehen in Spanien unter

Das war ein ordentlicher Dämpfer! Nach zuvor zwei Siegen zum Auftakt in die WM-Qualifikation setzte es für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam am Dienstagabend eine bittere 0:4-Niederlage in Spanien. Die Mannschaft von Dominik Thalhammer fand über die gesamten 90 Minuten überhaupt nicht ins Spiel, ging regelrecht unter und hält jetzt nach drei Spielen bei sechs Punkten, liegt damit hinter Spanien (9) und Finnland (6) auf Platz drei. (Im Video oben ein Ausschnitt aus dem Interview mit Dominik Thalhammer bei der "Krone"-Sport-Gala in Linz.)