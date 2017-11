Vienna Capitals bauen EBEL-Führung weiter aus

Den Caps gelang damit die Revanche für die Niederlage vor einer Woche in Graz (2:3), am Freitag stehen sich die beiden Teams schon wieder gegenüber. Das dritte Duell innerhalb von elf Tagen steigt in Graz.

Bauer mit Kreuzbandriss

Eine Hiobsbotschaft hatte es für die Wiener am Vortag gegeben. Sascha Bauer hat sich im Spiel gegen Salzburg am Sonntag schwer verletzt und fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie die gesamte Saison aus.