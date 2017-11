Skipässe teilweise wieder massiv teurer!

Wem weniger Angebot reicht, der kann in einem kleinen Skigebiet sechs Tage die Lifte benützen und zahlt dafür gleich viel wie jemand für zwei Tageskarten in einer riesigen Skischaukel. "Natürlich haben die großen und teuren Skiregionen viel mehr Pistenkilometer zur Verfügung als die kleinen. Allerdings stellt sich die Frage, ob dieses große Angebot an Pisten überhaupt ausgenutzt werden kann, vor allem an einem Tag", gibt VKI-Projektleiter Markus Stingl zu bedenken.

Mehrtagespässe schon fast bei 300 Euro

Wer länger an einem Ort bleiben will, für den sind nach Meinung der Konsumentenschützer Mehrtagespässe wohl eine Überlegung wert. Der VKI hat sich deshalb auch die Preise der 6-Tages-Tickets angesehen. Dabei werden die aktuell erhobenen 266 (Vorjahr: 256) Euro in Kitzbühel von einigen Skischaukeln überboten: Angeführt von Ischgl/Samnaun mit 290 Euro. "Immerhin, die 300-Euro-Grenze wird diese Saison also noch nicht durchbrochen", konstatierte Stingl. Immerhin: In Königsberg-Hollenstein (Niederösterreich) kostet ein 6-Tages-Pass für Erwachsene 110 Euro.