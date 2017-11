Verteidigungsunion „rüttelt nicht an Neutralität“

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sieht in der Beteiligung Österreichs an der gemeinsamen "strukturierten europäischen Zusammenarbeit" im Verteidigungsbereich (PESCO) "kein Rütteln an der Neutralität". Nach dem EU-Rat der Außen- und Verteidigungsminister am Montag in Brüssel sagte Kurz, die Neutralität sei "Teil der österreichischen Identität". Österreich könne sich beispielsweise im Ausbildungsbereich an PESCO beteiligen.