Thiem verliert zum Auftakt: Krimi geht an Dimitrow

Der 24-jährige Niederösterreicher, der sein erstes Match als neue Nummer 4 der Welt bestritten hat, trifft nun am Mittwoch in seiner zweiten Gruppen-Partie gegen den Verlierer des Montagabend-Spiels zwischen dem topgesetzten Rafael Nadal und David Goffin (BEL-8).

Foto: APA/AFP/Glyn KIRK

Hier können Sie das Duell im sportkrone.at-Liveticker nachlesen: Endstand: Thiem - Dimitrow 3:6, 7:5, 5:7 17:39 Uhr: Das war's! Thiems Rückhand ist lang. Dimitrow gewinnt den Tennis-Krimi!

Das war's! Thiems Rückhand ist lang. Dimitrow gewinnt den Tennis-Krimi! 17:38 Uhr: Thiems Vorhand landet im Netz - nächster Matchball.

Thiems Vorhand landet im Netz - nächster Matchball. 17:37 Uhr: Und auch den nächsten wehrt Thiem ab - Einstand!

Und auch den nächsten wehrt Thiem ab - Einstand! 17:36 Uhr: Doppelfehler - nur noch ein Matchball für Dimitrow.

Doppelfehler - nur noch ein Matchball für Dimitrow. 17:35 Uhr: Zwei Matchbälle für den Bulgaren!

Zwei Matchbälle für den Bulgaren! 17:35 Uhr: Zwei starke Aufschläge von Dimitrow - 30:15!

Zwei starke Aufschläge von Dimitrow - 30:15! 17:34 Uhr: Thiem holt sich den ersten Punkt bei Aufschlag Dimitrow.

Thiem holt sich den ersten Punkt bei Aufschlag Dimitrow. 17:33 Uhr: NEIN! Der nächste Doppelfehler. Thiem gibt seinen Aufschlag zu null ab - das war ein Riesen-Geschenk.

NEIN! Der nächste Doppelfehler. Thiem gibt seinen Aufschlag zu null ab - das war ein Riesen-Geschenk. 17:32 Uhr: Doppelfehler, das gibt's ja nicht! Drei Breakbälle für Dimitrow.

Doppelfehler, das gibt's ja nicht! Drei Breakbälle für Dimitrow. 17:32 Uhr: Jetzt 0:30 aus der Sicht von Thiem.

Jetzt 0:30 aus der Sicht von Thiem. 17:31 Uhr: Jaaaa! Thiem nutzt auch seine zweite Breakchance und bleibt damit im Spiel - 5:5!

Jaaaa! Thiem nutzt auch seine zweite Breakchance und bleibt damit im Spiel - 5:5! 17:30 Uhr: BREAKBALL! Thiem mit einem starken Rückhand-Winner.

BREAKBALL! Thiem mit einem starken Rückhand-Winner. 17:29 Uhr: Ein sensationeller Ballwechsel - Thiem stellt auf 30:30! Breakball oder Matchball?

Ein sensationeller Ballwechsel - Thiem stellt auf 30:30! Breakball oder Matchball? 17:27 Uhr: Schade, Thiems Ball bleibt an der Netzkante hängen - 30:15!

Schade, Thiems Ball bleibt an der Netzkante hängen - 30:15! 17:26 Uhr: Thiem holt sich den ersten Punkt - ein ganz starker Passierball!

Thiem holt sich den ersten Punkt - ein ganz starker Passierball! 17:25 Uhr: Jetzt ist Dimitrow an der Reihe.

Jetzt ist Dimitrow an der Reihe. 17:24 Uhr: Thiem zeigt nochmal sein Kämpferherz - 4:5 aus seiner Sicht!

Thiem zeigt nochmal sein Kämpferherz - 4:5 aus seiner Sicht! 17:22 Uhr: Thiem serviert jetzt gegen den Matchverlust!

Thiem serviert jetzt gegen den Matchverlust! 17:22 Uhr: Schade! Vier Punkte in Folge für den Bulgaren - 3:5!

Schade! Vier Punkte in Folge für den Bulgaren - 3:5! 17:21 Uhr: Jetzt 30 beide!

Jetzt 30 beide! 17:19 Uhr: Und nun 0:30! Kann Thiem noch einmal zurückkommen?

Und nun 0:30! Kann Thiem noch einmal zurückkommen? 17:18 Uhr: Jetzt hat Thiem etwas Glück: Der Ball von Dimitrow springt von der Netzkante ins Out - 0:15!

Jetzt hat Thiem etwas Glück: Der Ball von Dimitrow springt von der Netzkante ins Out - 0:15! 17:16 Uhr: Ein unfassbarer Volley von Dimitrow! BREAK - der Bulgare geht mit 4:3 in Führung.

Ein unfassbarer Volley von Dimitrow! BREAK - der Bulgare geht mit 4:3 in Führung. 17:15 Uhr: Nun 15:40 bei Aufschlag Thiem. Zwei Breakchancen für Dimitrow.

Nun 15:40 bei Aufschlag Thiem. Zwei Breakchancen für Dimitrow. 17:13 Uhr: 3:3! Die Partie hat jetzt ein richtig hohes Niveau erreicht.

3:3! Die Partie hat jetzt ein richtig hohes Niveau erreicht. 17:11 Uhr: 30:0 - Dimitrow bisher ohne Probleme.

30:0 - Dimitrow bisher ohne Probleme. 17:08 Uhr: Und anschließend der Service-Winner. Stark, 3:2 für Thiem.

Und anschließend der Service-Winner. Stark, 3:2 für Thiem. 17:07 Uhr: Und jetzt das Ass von Dominic!

Und jetzt das Ass von Dominic! 17:07 Uhr: Auch den zweiten kann Dimitrow nicht nutzen.

Auch den zweiten kann Dimitrow nicht nutzen. 17:06 Uhr: Den ersten wehrt Thiem mit einem starken Volley ab!

Den ersten wehrt Thiem mit einem starken Volley ab! 17:05 Uhr: Thiems Vorhand landet im Aus - zwei Breakbälle für Dimitrow.

Thiems Vorhand landet im Aus - zwei Breakbälle für Dimitrow. 17:04 Uhr: 15:30 - jetzt wackelt Thiem ein wenig.

15:30 - jetzt wackelt Thiem ein wenig. 17:03 Uhr: Doppelfehler bei Thiem - 15:15!

Doppelfehler bei Thiem - 15:15! 17:01 Uhr: Jetzt geben sich die beiden Spieler bei ihrem Service keine Blöße. Dimitrow stellt auf 2:2.

Jetzt geben sich die beiden Spieler bei ihrem Service keine Blöße. Dimitrow stellt auf 2:2. 16:57 Uhr: Thiem nimmt den Schwung aus dem zweiten Satz mit - 2:1 für den Österreicher.

Thiem nimmt den Schwung aus dem zweiten Satz mit - 2:1 für den Österreicher. 16:53 Uhr: Auch Dimitrow kommt gut hinein, gibt nur einen Punkt ab - 1:1!

Auch Dimitrow kommt gut hinein, gibt nur einen Punkt ab - 1:1! 16:51 Uhr: Und der Österreicher gibt keinen Punkt ab - Super-Start!

Und der Österreicher gibt keinen Punkt ab - Super-Start! 16:49 Uhr: Thiem beginnt in Satz drei zu servieren.

Foto: AP

16:47 Uhr: YES! Thiem nutzt seinen ersten Breakball und holt sich Satz Nummer zwei mit 7:5! 16:46 Uhr: 0:40 - drei Satzbälle für Thiem! 16:45 Uhr: Und er legt nach - 0:30! Weiter so, Dominic! 16:43 Uhr: Starker Passierball von Thiem - 0:15! 16:42 Uhr: Thiem zieht den Kopf aus der Schlinge, zeigt die Faust - 6:5! 16:41 Uhr: Genial abgewehrt von Thiem. Seine Vorhand passt genau ins Eck. 16:40 Uhr: Thiem knallt seine Rückhand ins Aus - das war nicht notwendig. Breakball für Dimitrow. 16:39 Uhr: Was für eine Vorhand von Thiem, bei diesem Winkel hatte Dimitrow keine Chance - ganz stark! 30:15. 16:37 Uhr: 5:5 - wir gehen in die Verlängerung von Satz Nummer zwei! 16:36 Uhr: Und die nächste landet im Aus. 40:0 bei Aufschlag Dimitrow. 16:35 Uhr: 30:0 - Thiems Vorhand bleibt leider an der Netzkante hängen. 16:33 Uhr: Sehr souverän! Thiem gibt keinen Punkt ab, gibt das Tempo vor. 5:4 - jetzt ist Dimitrow bei eigenem Aufschlag etwas unter Druck.

Foto: AP

16:31 Uhr: Der Bulgare stellt auf 4:4 - es bleibt weiter spannend in Satz Nummer zwei. 16:29 Uhr: Doch auch Dimitrow serviert jetzt wieder besser - 40:0! 16:27 Uhr: Sehr stark! Thiem lässt bei eigenem Service nichts anbrennen. Lediglich drei Punkte gab der Niederösterreicher erst bei eigenem Aufschlag im zweiten Satz ab. 16:25 Uhr: Ja! Thiem mit einem hervorragenden Winner. Der Österreicher ballt die Faust. 16:24 Uhr: Thiem war wieder knapp dran, kann sich aber erneut keinen Breakball erarbeiten - 3:3! 16:23 Uhr: Dimitrow muss über Einstand gehen! 16:23 Uhr: 40:30 - Thiems Vorhand ist zu lang! 16:22 Uhr: Dimitrow schaltet in den engen Situationen einen Gang rauf - 30 beide! 16:20 Uhr: Dimitrow knallt den Volley ins Netz - 0:30! Gibt's nun endlich die erste Breakchance für Thiem? 16:17 Uhr: Bravo! Dominic stellt auf 3:2 - weiterhin alles in der Reihe. 16:16 Uhr: Das Publikum pusht Thiem, wünscht sich einen dritten Satz. Es steht 40:15 bei Aufschlag Thiem, dessen Körpersprache immer noch sehr positiv ist. 16:14 Uhr: Dennoch wieder kein Breakball für den Österreicher. Dimitrow stellt auf 2:2. 16:13 Uhr: Thiem kämpft und ist nun der bessere Spieler von der Grundlinie - Einstand bei Aufschlag Dimitrow! 16:11 Uhr: Dimitrow hat den Ernst der Lage erkannt - zwei starke Winner des Bulgaren. 30 beide. 16:10 Uhr: Dimitrow mit dem Fehler - Thiem ballt die Faust. Die Körpersprache des Niederösterreichers wird immer besser - 0:30! 16:08 Uhr: Ass! Thiem stellt auf 2:1. So kann es weitergehen. 16:07 Uhr: 30:0 - Thiem serviert nun besser als in Satz Nummer eins. 16:05 Uhr: Doch da kommt wieder ein Super-Aufschlag von Dimitrow - 1:1! 16:04 Uhr: Jetzt kommt Thiem noch einmal ran - 40:30! 16:02 Uhr: 30:0 - Dimitrow präsentiert sich bei eigenem Service weiter stark. 16:00 Uhr: Souverän bringt der Österreicher sein Aufschlagspiel durch. Ein guter Start in Durchgang Nummer zwei! 15:58 Uhr: Thiem beginnt in Satz zwei zu servieren!

Foto: AFP

15:56 Uhr: Und da ist der erste Satz zu Ende! Dimitrow gewinnt ihn verdient mit 6:3. Thiem muss sich steigern. 15:56 Uhr: Dimitrow lässt nichts anbrennen - drei Satzbälle! 15:54 Uhr: Jetzt drei Punkte in Folge für Thiem - 3:5! 15:52 Uhr: Thiem bringt nur 31 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld. Das ist gegen einen Top-Mann wie Dimitrow zu wenig. Schon wieder 15:30 bei Aufschlag des Österreichers. 15:49 Uhr: Schade, Thiem kann sich leider keinen Breakball erarbeiten. 2:5 aus seiner Sicht! 15:48 Uhr: Doch der Bulgare dreht das Game - 40:30! 15:47 Uhr: 15:30 - jetzt wackelt auch erstmals Dimitrow. 15:45 Uhr: BREAK! Der nächste Vorhand-Fehler von Thiem. Dimitrow geht 4:2 in Führung. 15:44 Uhr: Doppelfehler - zwei Breakbälle für Dimitrow! 15:43 Uhr: Thiems Vorhand ist zu lang. 15:30! 15:42 Uhr: Der Bulgare bestimmt weiterhin das Tempo - Thiem braucht mehr erste Aufschläge (derzeit bei 27 Prozent). 15 beide. 15:40 Uhr: Jetzt knallt Thiem den Rückhand-Return aber ins Out. 3:2 für Dimitrow - noch kein Break. 15:39 Uhr: Doppelfehler und Rückhand-Fehler des Bulgaren - nur noch 40:30. Thiem kämpft um jeden Punkt. 15:38 Uhr: 40:0 - Dimitrow eindeutig besser im Spiel. 15:36 Uhr: 2:2 - Thiem kann ausgleichen! 15:35 Uhr: Jetzt drei Punkte in Folge für Thiem - 40:15! 15:33 Uhr: Sehenswerter Ballwechsel, das Publikum ist begeistert. Leider mit dem besseren Ende für Dimitrow, der einen perfekten Stopp-Ball spielt. 15:31 Uhr: 2:1 für Dimitrow, der derzeit der bessere Spieler auf dem Platz ist. Thiem hat noch nicht wirklich in die Partie hineingefunden. 15:30 Uhr: Dimitrow hat bei eigenem Aufschlag weniger Probleme - 40:15. 15:29 Uhr: Thiem zieht den Kopf aus der Schlinge - 1:1! Das war ganz wichtig. 15:28 Uhr: Jetzt klappte es wieder mit einem ersten Aufschlag - Vorteil für den Österreicher. 15:28 Uhr: Thiem macht noch zu viele Fehler und bringt zu wenig erste Aufschläge ins Feld. 15:26 Uhr: Doppelfehler von Thiem - Breakball für Dimitrow! Den der Österreicher aber mit einem starken ersten Aufschlag abwehrt. 15:25 Uhr: Dimitrow macht ordentlich Druck von der Grundlinie und zwingt Thiem zu Fehlern. Einstand! 15:23 Uhr: Starker Return-Winner von Dimitrow. Prompt kommt Thiems Antwort - mit einem Winner stellt er auf 40:15. 15:22 Uhr: Thiem startet gut in sein erstes Aufschlagspiel - 30:0. 15:21 Uhr: Rückhand-Winner von Dimitrow, der im ersten Game das Tempo vorgab. 0:1 aus der Sicht von Thiem, der nun zum ersten Mal serviert. 15:19 Uhr: Doppelfehler von Dimitrow - 40:30. 15:17 Uhr: Die erste Vorhand des Bulgaren landet knapp im Aus. Den nächsten Punkt schnappt er sich aber mit einem guten Aufschlag. 15:17 Uhr: Jetzt geht's los! Dimitrow eröffnet das erste Spiel der Gruppe "Pete Sampras". 15:15 Uhr: Thiem und Dimitrow wärmen sich gerade auf. Es kann nicht mehr lange dauern. 15:10 Uhr: Dimitrow hat den Münzwurf gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. 15:08 Uhr: Unter tosendem Applaus marschiert Thiem auf den Platz. Mit rot-schwarzer Bekleidung soll es heute mit dem Auftaktsieg klappen. 15:04 Uhr: Grandiose Stimmung in der Londoner O2-Arena! In Kürze betreten die beiden Spieler den Court. 15:00 Uhr: Wer dem zuletzt auf sein Karrierehoch gekletterten Thiem am Samstag im Training gegen Andy Murray zugeschaut hat, versteht, warum sein Coach Günter Bresnik zuletzt im Training starke Aufwärtstendenzen konstatiert hat. Thiem servierte und returnierte stark, bewegte sich auch wieder viel besser und scheint für die zumindest drei Matches gegen Dimitrow, Rafael Nadal und David Goffin noch einmal richtig heiß zu sein.

Foto: AP