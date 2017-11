Beim Alter gelogen: 213 Asylwerber aufgeflogen

Dabei wird das Alter mittels einer "multifaktoriellen" Untersuchung überprüft, die mehrere Methoden umfasst: Neben dem Röntgen der Handwurzelknochen werden im Rahmen einer medizinischen Untersuchung unter anderem der Zahnstatus und die Entwicklung des Körperbaus untersucht sowie die sekundären Geschlechtsmerkmale beurteilt.

Wie Altersfeststellungen im Vorjahr ergeben haben, ist bereits jeder vierte unbegleitete "Minderjährige" tatsächlich ein Erwachsener. Bei jenen 3900 Jugendlichen, die 2016 Asyl in Österreich beantragt haben, hatten die Behörden in nicht weniger als 2252 Fällen Zweifel an den Altersangaben der Flüchtlinge.