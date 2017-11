Auch neue DFB-Spitze in Affäre um WM 2006 belastet

Konkret geht es um Aussagen des DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch vor den Ethikhütern des Fußball-Weltverbandes im April 2016. Dabei soll Koch ein "kurzes Schreiben von Bin Hammam" bestätigt haben, in dem der frühere FIFA-Funktionär aus Katar erklärt habe, "dass er bereit sei, Aussagen zu machen, und bereit sei, uns in Doha zu empfangen". Der DFB sei darauf jedoch nicht eingegangen. Bisher hatte vor allem DFB-Präsident Reinhard Grindel immer betont: "Was wir in der WM-Affäre aufklären konnten, ist aufgeklärt." Man habe keine Chance, an Informationen von Bin Hammam zu kommen.