Der neue Teamchef heißt Franco Foda!

Cowboy und Zorro

Wer aber glaubt, der neue Teamchef geht zum Lachen in den Keller, der ist am falschen Dampfer. Abseits des Fußballgeschäfts ist der Musikfan für fast jeden Spaß zu haben. Erst recht am Faschingsdienstag, der ein Pflichttermin in seinem Kalender ist. In seiner langjährigen Sturm-Ära ließ er keinen aus, zog als Cowboy oder Zorro maskiert und kostümiert mit seiner Andrea, mit der er seit 1986 glücklich verheiratet ist, durch die Grazer Innenstadt. Länderspiele am "Tag der Narren" wird's unter ihm vermutlich keine geben ...

Steckbrief von Franco Foda:

Geboren: 23. April 1966 in Mainz

Klubs als Spieler: Mainz, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, 1. FC Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Basel, Sturm Graz (Sommer 1997 bis Karriereende Sommer 2002)

Position als Spieler: Verteidiger

Erfolge als Spieler:

* Deutscher Cup-Sieger mit 1. FC Kaiserslautern (1990) und Bayer Leverkusen (1993)

* Zwei österreichische Meistertitel mit Sturm Graz (1998, 1999)

* Österreichischer Cup-Sieger mit Sturm Graz (1999)

* Zweimal österreichischer Supercup-Sieger mit Sturm Graz (1998,1999)

* Champions-League-Gruppensieg und Aufstieg in die -Zwischenrunde mit Sturm Graz (2000/01)

* Drei Champions-League-Teilnahmen mit Sturm Graz (1998/99,

1999/2000, 2000/01)

* Zwei Länderspiele für Deutschland (ein Remis, eine Niederlage):

- 12.12.1987: 1:1 in Brasilien/ab der 82. Minute

- 16.12.1987: 0:1 in Argentinien/ab der 65. Minute

* Österreichischer Meister mit Sturm Graz (2011)

* Österreichischer Cup-Sieger mit Sturm Graz (2010)

* Zwei Europa-League-Teilnahmen mit Sturm Graz (2009/10, 2011/12)

* Platz drei mit Kaiserslautern in 2. deutscher Liga (Aufstieg im Play-off verpasst/2013)

* Saison 2001/02 bis September 2002: Trainer Sturm Graz Amateure

* September 2002: interimistischer Trainer Sturm Graz, Nachfolger von Langzeit-Coach Ivica Osim.

* November 2002 - Juni 2003: Cheftrainer Sturm Graz

* 2003/04 - 31. Mai 2006: Trainer Sturm Graz Amateure

* 1. Juni 2006 - 12. April 2012: Cheftrainer Sturm Graz

* 1. Juli 2012 - 29. August 2013: Cheftrainer 1. FC Kaiserslautern

* Ab 30. September 2014: Cheftrainer Sturm Graz

Burghard Enzinger (Kronen Zeitung) und sportkrone.at