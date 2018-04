Life Ball mit Paris Jackson und Charlize Theron

Jackson kämpft für Akzeptanz

„35 Millionen Menschen sind seit dem Beginn der Aids-Epidemie in den Achtzigerjahren an ihren Folgen gestorben, trotzdem haben die Leute immer noch Angst, über das Thema zu reden aufgrund des Stigmas, das ihm anhaftet. Es gibt Menschen, die nicht einmal in der Nähe von jemandem sein wollen, der mit HIV infiziert ist, selbst wenn diese Person die notwendigen Medikamente verwendet, um eine Übertragung zu verhindern. Es ist mir ein großes Anliegen, dem Stigma und der Fehlinformation um HIV/Aids ein Ende zu setzen und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Kampf für Akzeptanz und ein Heilmittel fortzusetzen. Ich bin so stolz auf die Arbeit der Elizabeth Taylor AIDS-Foundation und dass sie den ,LIFE+ Award‘ erhält. Die Unterstützung des Life Ball wird für die lebensrettende Arbeit der Foundation eingesetzt“, sagt Jackson.